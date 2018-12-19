До Лесопарка пустят новогодние автобусы. Об этом сообщил
По информации горадминистрации, автобусы из отдаленных районов города будут курсировать с 21 декабря.
Во время поездок волонтеры проведут для пассажиров «новогодние викторины».
Расписание автобусов:
- 21 декабря — Солотча — отправление в 17:00 (прибытие в Лесопарк 17:50), обратно — 19:30; 20:00, (прибытие — 20:20, 20:50);
- 21 декабря — Ворошиловка — отправление в 17:00 (прибытие в Лесопарк — 17:45), обратно — 19:30; 20:00, (прибытие — 20.00, 20.30);
- 22 декабря — Соколовка (улица Связи) — отправление в 17:00; ДСК — 17.20, (прибытие в Лесопарк -17:45), обратно — 19:30; 20:00, (прибытие — ДСК — 19:45, 20:15, Соколовка — 19:55, 20:25);
- 22 декабря — Божатково — отправление в 17:00, Пивзавод — 17:20, (прибытие в Лесопарк — 17:50), обратно — 19:30; 20:00, (прибытие Пивзавод — 20:00, 20:30, Божатково — 20:10, 20:40);
- 23 декабря — Строитель — отправление в 17:00, ДСК — 17:25, (прибытие в Лесопарк — 17:40), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие ДСК — 19:45, 20:15 Строитель — 20:00, 20:30);
- 23 декабря — Мехзавод — отправление в 17:00, Октябрьский городок — 17:20, (прибытие в Лесопарк — 17:45), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие Октябрьский городок — 19:55, 20:25, Мехзавод — 20:05, 20:35);
- 24 декабря — Недостоево — отправление в 17:00, Клуб ТКПО — 17:20, (прибытие в Лесопарк — 17:55), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие Клуб ТКПО — 20:05, 20:35, Недостоево — 20:15, 20:45);
- 24 декабря — улица Разина — отправление в 17:00, (прибытие в Лесопарк — 17:20), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие 19:50, 20:20);
- 30 декабря — Никуличи — отправление в 17:00, ДСК — 17:20, (прибытие в Лесопарк — 17:35), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие ДСК — 19:45, 20:15, Никуличи — 19:55, 20:25);
- 31 декабря — Семчино — отправление в 17:00, Аптека — 17:20, (прибытие в Лесопарк — 17:45), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие Аптека — 19:55, 20:25,
- Семчино — 20:05, 20:35);
- 1 января — Южный — отправление в 17:00, Рынок «Полетаевский» — 17:20, (прибытие в Лесопарк — 17:40), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие Рынок «Полетаевский» — 19:50, 20:20, Южный — 20:00, 20:30);
- 1 января — Мервино — отправление в 17:00, (прибытие в Лесопарк — 17:20), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие Мервино — 19:55, 20:25);
- 2 января — Новаторов — отправление в 17:00, (прибытие в Лесопарк — 17:30), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие Новаторов — 20:00, 20:30);
- 2 января — Соколовка, ДСК — отправление в 17:20 (прибытие в Лесопарк — 17:35), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие ДСК — 19:45, 20:15
- Соколовка — 19:55, 20:25);
- 3 января — Солотча — отправление в 17:00, (прибытие в Лесопарк — 17:50), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие — 20.20, 20.50);
- 3 января — Ворошиловка — отправление в 17:00, (прибытие в Лесопарк — 17:45), обратно — 19:30,(прибытие — 20.00, 20.30);
- 4 января — 22 декабря — Соколовка (улица Связи) — отправление в 17:00; ДСК — 17.20, (прибытие в Лесопарк -17:45), обратно — 19:30; 20:00, (прибытие — ДСК — 19:45, 20:15, Соколовка — 19:55, 20:25);
- 4 января — Божатково — отправление в 17:00, Пивзавод — 17:20, (прибытие в Лесопарк — 17:50), обратно — 19:30; 20:00, (прибытие Пивзавод — 20:00, 20:30, Божатково — 20:10, 20:40);
- 5 января — Строитель — отправление в 17:00, ДСК — 17:25, (прибытие в Лесопарк — 17:40), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие ДСК — 19:45, 20:15 Строитель — 20:00, 20:30);
- 5 января — Мехзавод — отправление в 17:00, Октябрьский городок — 17:20, (прибытие в Лесопарк — 17:45), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие Октябрьский городок — 19:55, 20:25, Мехзавод — 20:05, 20:35);
- 6 января — Недостоево — отправление в 17:00, Клуб ТКПО — 17:20, (прибытие в Лесопарк — 17:55), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие Клуб ТКПО — 20:05, 20:35, Недостоево — 20:15, 20:45);
- 6 января — улица Разина — отправление в 17:00, (прибытие в Лесопарк — 17:20), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие 19:50, 20:20);
- 7 января — Никуличи — отправление в 17:00, ДСК — 17:20, (прибытие в Лесопарк — 17:35), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие ДСК — 19:45, 20:15, Никуличи — 19:55, 20:25);
- 7 января — Борки (д/с № 45) — отправление в 17:00, (прибытие в Лесопарк — 17:20), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие 19:55, 20:25);
- 8 января — Семчино — отправление в 17:00, Аптека — 17:20, (прибытие в Лесопарк — 17:45), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие Аптека — 19:55, 20:25, Семчино — 20:05, 20:35);
- 8 января — ДПР-5 — отправление в 17:00, Улица Новоселов — 17:25, (прибытие в Лесопарк — 17:45), обратно — 19:30, 20:00, (прибытие улица Новоселов — 19:50, 20:20, ДПР-5 — 20:05, 20:35).