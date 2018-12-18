Президенту отчитались о сохранении «Есенинской Руси»

Рязанскую область отметили на заседании Совета при президенте России по культуре и искусству, которое прошло в понедельник, 17 декабря, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил
«Знаете, если бы какой-то рейтинг существовал регионов, я бы отметил, что в последние два года колоссальная работа проведена в Рязанской области по поручению сохранности „Есенинской Руси“», — обратился к Владимиру Путину председатель центрального совета ВООПиК Артем Демидов.
Он рассказал, что в 2013—2016 годах на высоком берегу Оки и «русских просторах, которые во многом вдохновили нашего великого поэта» многие участки незаконным образом перевели из охранного статуса в земли поселений.
Он отметил, что там построили трехметровые заборы и коттеджи и что это «не просто вызывает возмущение у федеральных экспертов, у общественности, но и у местных жителей».
«За эти два года лично губернатором, вице-губернатором, его командой, государственной инспекцией и подразделением нашей общественной организации проведена очень большая работа по сбору этого материала», — отметил Демидов.
По его словам, материалы направлены в правоохранительные органы, СК и прокуратуру.
Напомним, в 2016 году президент
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