Рязанка, у которой забрали квартиру из-за неоплаченного кредита, вернулась за питомцами

Во вторник, 18 декабря, Лариса Лыпчак вернулась в свое бывшее жилище, чтобы отдать хорька и двух попугаев на временную передержку городской службе по контролю за безнадзорными животными.
Выяснилось, что у квартиры уже появился новый владелец — Виталий, который купил жилье у банка. По словам мужчины, все это время он следил за животными: кормил и убирал за ними.
Лыпчак, оказавшись в квартире заявила, что за питомцами не ухаживали целую неделю.
Как рассказала директор городской службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева, хорька и попугаев передадут в частный контактный зоопарк «Моя маленькая ферма», в котором находятся редкие животные — обезьяна, енот, фазан.
Она отметила, что подобная ситуация [квартира перешла к новому владельцу вместе с питомцами] впервые, поэтому вызвали полицию, чтобы оформить акт изъятия животных из квартиры.
Зоозащитники отметили, что у хорька облезлый хвост, что связано неправильным питанием и стрессом.
Лариса Лыпчак уточнила, что пока ей некуда забрать животных.
«Как только у меня появится новый дом, я заберу их обратно», — отметила женщина.
Напомним, у Лыпчак