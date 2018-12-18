Прокуратура нашла нарушения почти во всех спортшколах Рязанской области

В Рязанской области проверили спортшколы. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

По результатам, почти во всех спортивных учреждениях нашли нарушения.

В спортшколе «Звезда» Рыбновского района не было медицинских справок за 2018 год об отсутствии противопоказаний к занятиям.

Кроме того, не все представители несовершеннолетних были знакомы с уставом школы.

В Рязани в спортшколе «Олимпиец» выяснилось, что несовершеннолетних зачисляли в спортгруппы на основании медицинских справок без указания в них сведений об отсутствии противопоказаний. В Дворце Детского творчества, спортшколе «Юность» также отсутствовали необходимые медсправки.

В детско-юношеском центре «Надежда» нашли справку на ребенка из горбольницы №5, у которой отсутствовала лицензия на оказание медпомощи по специализации педиатрия. Работники центра также не прошли профессионально-гигиеническую подготовку.

Помимо этого, без медсправок зачислили детей в детско-юношескую спортшколу «Витязь».

Выяснилось, что в спортшколе «Родной край» в раздевалках и малом спортзале больше двух лет не чистили систему вентиляции.

В спортшколах Советского района Рязани и в Ряжском районе нашли нарушения пожарной безопасности.

Также в школе «Флагман» Ряжского района на работу принимали специалистов без обязательного психиатрического освидетельствования.

Нарушения обнаружили и в общеобразовательных школах.

В школах №1 и №2 в Рыбном уроки физкультуры проводили первым или вторым уроком, а после них предметы с письменными заданиями, что является нарушением. Такие же нарушения нашли в Рязанском, Чучковском, Клепиковском, Шацком, Пителинском районах.

В Полянской средней школе в классные журналы не вносили данные о группе здоровья учеников, также в помещении раздевалки для мальчиков нашли дефекты пола.

В Рязанской средней школе также в журнале отсутствовали данные о группах здоровья детей, один из которых — инвалид.

Подобные нарушения прокурор нашел в Захаровском районе в районных школах № 1 и № 2.

В средних школах №№1 и 2 Касимовского района нашли нарушения в спортзале и раздевалках.

Скопинский межрайонным прокурор из-за нарушений санитарных норм и правил по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ возбудил дела в отношении четырех директоров общеобразовательных школ района и города. Например, в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 5» Скопина не все дети были распределены по основной, подготовительной или специальной группе.

В Пронском районе в Тырновской СОШ для 11 учеников с нарушениями и хроническими заболеваниями не сформировали специальную группу.

В Рязани в школе №41 врач-педиатр из детской поликлиники №2 не установил для учеников 6 класса группу для занятий спортом.

Санитарные требования по обработке моющими средствами спортивного инвентаря, нашли прокуроры Пителинского и Шацкого районов.

Всего после проверок возбудили 34 дела об административных правонарушениях. Внесли 61 представление, опротестовали четыре незаконных правовых.