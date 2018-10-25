В рязанской спортшколе умер ребенок

В рязанской спортшколе «Юность» умер ребенок. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Ребенку стало плохо во время тренировки.
Подробности проишествия уточняются.
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Фото: Pixabay.com
В рязанской спортшколе «Юность» умер ребенок. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Ребенку стало плохо во время тренировки.
Подробности проишествия уточняются.
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В Рязани свои воды несут несколько речек, относящихся к Окскому бассейну. Некоторые из них находится либо под угрозой исчезновения, либо рискуют превратиться в грязные канавы.