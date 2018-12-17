В понедельник рязанцы «поймали» Деда Мороза в центре города

Рязанцы «поймали» Деда Мороза на улице Почтовой. Об этом сообщил
В понедельник, 17 декабря, в Рязани стартовал интерактивный квест «Найди Деда Мороза».
Жители города смогли рассказать новогоднему волшебнику о своих пожеланиях, сфотографироваться с ним, а те, кто знал секретный код, получили от него подарки.
Игра продлится до 21 декабря. Во вторник, 18 декабря, Деда Мороза можно будет встретить в Московском районе, 19 декабря — в Октябрьском, 21 декабря — в Железнодорожном.
Чтобы получить сюрприз или подарок, рязанцам необходимо назвать кодовое слово. Его ежедневно будут публиковать на
Напомним, лучшие поздравления рязанцев с Новым годом