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9:05, 15 декабря 2018 3 104
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Родственники 12-летнего рязанца с редкой формой рака опровергли информацию о сборе средств 1

Родственники 12-летнего рязанца с редкой формой рака опровергли информацию о сборе средств

Родственники 12-летнего рязанца с редкой формой рака опровергли информацию о сборе средств. Соответствующий пост появился в группе «ВКонтакте».

«К информации о сборе средств мы не имеем никакого отношения, сбор мы не открывали. Я как увидела новость и Мишу на фото, даже ноги подкосились, настолько это тяжелые воспоминания», — написал автор поста.

Информация о сборе средств появилась еще в 2016 году. Близкие мальчика пояснили, что сейчас с ним все в порядке. Он прошел обследование.

«Миша провел в больнице больше двух недель, проводили полный контроль. Операционный материал костяного мозга сдавали платно. Результат хороший, там все чисто. Органы малого таза по данным КТ чистые, но вот легкие… У Миши сохраняются два сомнительных очага в одном и один очаг в другом легком. Слово „ремиссия“ мы не услышали, а получили рекомендации: в конце января повторим исследование», — написала родственница.

По ее словам, операцию мальчику не сделали, так как «посчитали нецелесообразным». Однако если ситуация ухудшится, то «будут вскрывать и брать на гистологию».

Напомним, в пятницу, 14 декабря, в газете «Рязанские ведомости» появилась информация о том, что рязанцу требуются деньги на лечение.

Фотография из сообщества «ВКонтакте»


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