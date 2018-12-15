Родственники 12-летнего рязанца с редкой формой рака опровергли информацию о сборе средств. Соответствующий пост появился в
«К информации о сборе средств мы не имеем никакого отношения, сбор мы не открывали. Я как увидела новость и Мишу на фото, даже ноги подкосились, настолько это тяжелые воспоминания», — написал автор поста.
Информация о сборе средств появилась еще в 2016 году. Близкие мальчика пояснили, что сейчас с ним все в порядке. Он прошел обследование.
«Миша провел в больнице больше двух недель, проводили полный контроль. Операционный материал костяного мозга сдавали платно. Результат хороший, там все чисто. Органы малого таза по данным КТ чистые, но вот легкие… У Миши сохраняются два сомнительных очага в одном и один очаг в другом легком. Слово „ремиссия“ мы не услышали, а получили рекомендации: в конце января повторим исследование», — написала родственница.
По ее словам, операцию мальчику не сделали, так как «посчитали нецелесообразным». Однако если ситуация ухудшится, то «будут вскрывать и брать на гистологию».
Напомним, в пятницу, 14 декабря, в газете «
Фотография из сообщества «ВКонтакте»