Рязанцев попросили помочь 12-летнему мальчику с редкой формой рака

Рязанцев попросили помочь 12-летнему Мише Володину с редкой формой рака. Об этом пишут «
Мальчик родился в 2006 году. Он рос здоровым ребенком, занимался спортом. В марте 2016 года у ребенка поднялась температура и появились боли в области мочевого пузыря, уже в больнице мальчик стал задыхаться. После рентгена врачи поставили диагноз — рак.
«Ребенок угасает на глазах, мама Миши находится 24 часа в сутки с ним. Вся семья в отчаянии», — говорится в сообщении.
Помочь ребенку согласились в университетской клинике Хадасса в Израиле. На лечение необходимо собрать 200 тысяч долларов.
Всех, кто может помочь, попросили переводить деньги на реквизиты Сбербанка: карта на Пчелкину Наталью Валерьевну (маму Миши Володина): 4276 5300 1686 5151.
Банковские реквизиты:
- получатель: Наталья Валерьевна П.;
- номер счета: 4081 7810 9530 0064 8151;
- банк получателя: Рязанское отделение №8606 ПАО Сбербанк г. Рязань;
- к/с: 3010 1810 5000 0000 0614;
- БИК: 046 126 614;
- КПП: 623 402 001;
- ИНН: 7707 0838 93;
- ОКПО: 0924 8701;
- ОГРН: 1027 7001 32195.
Qiwi-кошелек:
Рaypal:
Мегафон: