Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:47, 14 декабря 2018 150
 0    0

Рязанцев попросили помочь 12-летнему мальчику с редкой формой рака

Рязанцев попросили помочь 12-летнему мальчику с редкой формой рака

Рязанцев попросили помочь 12-летнему Мише Володину с редкой формой рака. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Мальчик родился в 2006 году. Он рос здоровым ребенком, занимался спортом. В марте 2016 года у ребенка поднялась температура и появились боли в области мочевого пузыря, уже в больнице мальчик стал задыхаться. После рентгена врачи поставили диагноз — рак.

«Ребенок угасает на глазах, мама Миши находится 24 часа в сутки с ним. Вся семья в отчаянии», — говорится в сообщении.

Помочь ребенку согласились в университетской клинике Хадасса в Израиле. На лечение необходимо собрать 200 тысяч долларов.

Всех, кто может помочь, попросили переводить деньги на реквизиты Сбербанка: карта на Пчелкину Наталью Валерьевну (маму Миши Володина): 4276 5300 1686 5151.

Банковские реквизиты:

  • получатель: Наталья Валерьевна П.;
  • номер счета: 4081 7810 9530 0064 8151;
  • банк получателя: Рязанское отделение №8606 ПАО Сбербанк г. Рязань;
  • к/с: 3010 1810 5000 0000 0614;
  • БИК: 046 126 614;
  • КПП: 623 402 001;
  • ИНН: 7707 0838 93;
  • ОКПО: 0924 8701;
  • ОГРН: 1027 7001 32195.

Qiwi-кошелек: +7 (905) 692-49-03.

Рaypal: YurkinED@gmail.com.

Мегафон: +7 (920) 971-28-25, Билайн: +7 (906) 646-57-71.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:47, 14 декабря 2018
Рязанцев попросили помочь 12-летнему мальчику с редкой формой рака
19:48, 14 декабря 2018
Повышение тарифов на капремонт позволит производить его раньше сроков — правительство 2
18:26, 14 декабря 2018
Названы российские регионы с самой высокой смертностью от рака
18:01, 14 декабря 2018
Дональд и принцесса. Названы худшие пароли 2018 года
16:46, 14 декабря 2018
Рязанские врачи впервые провели микрохирургическую операцию на спинном мозге
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Что тебе подарить? Топ-10 волшебных книг для счастливого Нового года

Что тебе подарить? Топ-10 волшебных книг для счастливого Нового года 1

Если не знаете, какое произведение лучше подобрать для себя или близких, вам поможет список книжных подарков.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 35 978
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
10:53, 7 декабря 2018 34 810
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 26 510
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 23 994
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 22 026
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
Все новости
Форум