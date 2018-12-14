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15:16, 14 декабря 2018 840
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В субботу в Рязани изменится движение общественного транспорта

В субботу в Рязани изменится движение общественного транспорта

В субботу, 15 декабря, из-за парада Дедов Морозов в Рязани изменится движение общественного транспорта. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 16:50 до 17:30 по Первомайскому проспекту от пересечения с Вокзальной улицей до площади Ленина движение пассажирского транспорта будет временно приостановлено.

В частности, будет задержано движение троллейбусов маршрутов №№ 1, 2, 3, 5, 8, 10, 16, муниципальных автобусов маршрутов №№ 1, 4, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24 и коммерческих автобусных маршрутов №№ 31, 34, 41, 47, 48, 49, 53, 57 65, 66, 68, 71, 73, 75, 77, 82, 87, 88, 90, 91, 98, 99.

На проезжей части площади Ленина и Соборной улице от пересечения с улицей Ленина до пересечения с площадью Ленина с 17:00 до 19:00 изменится схема движения общественного транспорта:

  • троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района поедут до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площадь Мичурина и обратно;
  • троллейбусы №3 будут следовать от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «ЦПКиО» по улице Новой, площади Мичурина, улице Маяковского и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный) — два троллейбуса;
  • троллейбусы маршрута №5 (наружный) от конечной остановки «улица Строителей» последует по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивной, Есенина, до разворотного круга на площади Театральной, далее по улице Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского по Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту до конечной станции «улица Строителей»;
  • троллейбусы №5 (внутренний) поедут до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского, площади Мичурина, улице Есенина до разворотного круга на площади Театральной, далее по своему маршруту;
  • маршрут №6 следует по маршруту №12;
  • троллейбусы маршрута №8 в прямом и обратном направлении на участке пути между остановками «Дом художника» и «Кальное» будут следовать по улице Маяковского, площади Мичурина, улицам Горького, Новой, на остальных участках по своему маршруту;
  • троллейбусы №10 из Московского района до остановки «Дом художника» следуют по своему маршруту, далее по улице Маяковского, до разворотного круга на площади Театральной и обратно.

Автобусы маршрутов №№1, 7, 11, 13, 17, 18, 21, 23 поедут со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской, далее — по своим маршрутам.

Автобусы №№ 31, 41, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 будут следовать со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улицам Сенной, Семинарской, далее по своим маршрутам.

Автобусы маршрута №41 при движении со стороны площади Соборной следуют по улицам Семинарской, Сенной, далее по своему маршруту.

Автобусы №№31, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны площади Театральной следуют по улицам Семинарской, Сенной, далее по своим маршрутам.


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