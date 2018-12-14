В пятницу, 14 декабря, в правительстве Рязанской области прошел брифинг по вопросам реализации программы капремонта многоквартирных жилых домов, который провел министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов. Об этом сообщил
Горелов подчеркнул, что с начала действия программы минимальный размер взноса был в два раза ниже экономически обоснованного тарифа.
По его словам, за год необходимо капитально ремонтировать около двух тысяч видов конструктивных элементов зданий, при условии полного финансового обеспечения и 100% оплаты взносов населением.
Горелов отметил, что пересмотр размера взноса за капремонт позволит увеличить объемы выполнения работ, повысить их качество, а также в полной мере применять комплексный подход при проведении ремонта домов и, при необходимости, производить его раньше установленных сроков.
Напомним, с 1 января в Рязанской области минимальный размер взноса за капремонт