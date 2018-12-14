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19:48, 14 декабря 2018 769
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Повышение тарифов на капремонт позволит производить его раньше сроков — правительство 2

Повышение тарифов на капремонт позволит производить его раньше сроков — правительство

В пятницу, 14 декабря, в правительстве Рязанской области прошел брифинг по вопросам реализации программы капремонта многоквартирных жилых домов, который провел министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов. Об этом сообщил сайт ведомства.

Горелов подчеркнул, что с начала действия программы минимальный размер взноса был в два раза ниже экономически обоснованного тарифа.

По его словам, за год необходимо капитально ремонтировать около двух тысяч видов конструктивных элементов зданий, при условии полного финансового обеспечения и 100% оплаты взносов населением.

Горелов отметил, что пересмотр размера взноса за капремонт позволит увеличить объемы выполнения работ, повысить их качество, а также в полной мере применять комплексный подход при проведении ремонта домов и, при необходимости, производить его раньше установленных сроков.

Напомним, с 1 января в Рязанской области минимальный размер взноса за капремонт увеличится до 11,65 рублей за квадратный метр.


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Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил 1

В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

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