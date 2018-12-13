Рязанку выгнали из квартиры из-за неоплаченного кредита

В редакцию RZN.info обратилась рязанка Лариса Лыпчак, которая осталась без жилья из-за неоплаченного кредита.

Женщина несколько лет успешно занималась продажей нефтепродуктов в регионе, но в 2016 году ее финансовое состояние ухудшилось и она не смогла оплатить кредит в 1,3 миллиона в «Живаго-банке».

«Я 18 лет сотрудничала с банком, всегда вовремя отдавала многомиллионные кредиты с высокими процентами, но оплатить последний кредит не смогла», — отметила женщина.

По ее словам, банк отказался реструктуризовать ее долг, а она не смогла его вовремя оплатить.

В залоге у банка находилось жилье рязанки — двухуровневая квартира площадью 200 квадратных метров на улице Некрасова дом № 20 корпус 1, поэтому недвижимость выставили на торги.

Два проводимых аукциона признали недействительными, и квартира перешла во владение банка.

Теперь Лариса Лыпчак в суде пытается признать торги незаконными, так как элитную квартиру банк оценил в 3,2 млн.

Лариса рассказывает, что 11 декабря в квартиру ворвались сотрудники банка и выгнали ее. При этом рязанка недавно сломала ногу и передвигается на костылях. Поздним вечером она оказалась на улице без головного убора, в спортивном костюме, безрукавке и одном сапоге, надетом на здоровую ногу. Ей не дали забрать личные вещи, документы и домашних животных. Кстати, два попугая и хорек так и остались запертыми в квартире, так как сотрудники банка установили на входной двери новые замки.

«Работники банка, используя силовые методы, нарушили 330 статью уголовного кодекса — Самоуправство», — отмечает адвокат Лыпчак Евгений Плоткин.

По его мнению, для выселения женщины требовалось решение суда.

В «Живаго-банке» отметили, что в квартире никто не был прописан. Свои действия сотрудники банка считают правильными.

«Лыпчак Лариса Васильевна по месту жительства/временного пребывания в данном жилом помещении не зарегистрирована, следовательно, не обладает правом на проживание в квартире. Учитывая данные обстоятельства, отсутствовала необходимость вынесения судом или иными компетентными органами решений о выселении Лыпчак из жилого помещения», — подчеркнули в официальном ответе банка (орфография и пунктуация сохранена, — прим.ред.).

Банк «в статусе владельца квартиры» уже менял замки на двери элитной квартиры в присутствии полицейских. Однако 11 декабря, как ответили в банке, «Лыпчак самовольно сломала замки на входной двери, сорвала пломбу и в отсутствие к тому законных оснований, проникла в принадлежащее Банку жилое помещение, в связи с чем, сотрудниками Банка на место происшествия были вызваны сотрудники Советского РОВД г. Рязани», — отмечается в ответе на запрос.

«По факту незаконного проникновения Лыпчак в жилое помещение Банком подано заявление в правоохранительные органы, в настоящее время проводится проверка». (орфография и пунктуация сохранена, — прим. ред.).

Также говорится, что банк готов пойти на встречу женщине и дать возможность забрать личные вещи.

Кстати, финансовые вопросы у банка к Ларисе остались — несмотря на реализацию квартиры, задолженность Лыпчак до конца не погашена. Точную сумму оставшегося долга женщина назвать не смогла.

Сейчас рязанка намерена судиться с банком, чтобы признать торги недействительными и вернуть себе жилье.