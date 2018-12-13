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17:15, 13 декабря 2018 1 202
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Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток

Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток

Владимир Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток. Об этом президента просил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, пишут «Ведомости».

До этого столицей Дальнего Востока был Хабаровск.

По словам Кожемяко, перенос столицы ДФО «придаст системность» экономическим и социальным преобразованиям, которые происходят в округе, а также будет способствует реализации крупнейших инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Владивосток является одним из крупнейших морских портов Дальневосточного бассейна и главной базой Тихоокеанского флота.


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