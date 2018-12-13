Владимир Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток. Об этом президента просил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, пишут «
До этого столицей Дальнего Востока был Хабаровск.
По словам Кожемяко, перенос столицы ДФО «придаст системность» экономическим и социальным преобразованиям, которые происходят в округе, а также будет способствует реализации крупнейших инвестиционных и инфраструктурных проектов.
Владивосток является одним из крупнейших морских портов Дальневосточного бассейна и главной базой Тихоокеанского флота.