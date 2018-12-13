ГИБДД заявила о моратории на изменения в ПДД

ГИБДД заявила о введении моратория на внесение изменений и поправок в ПДД. Об этом со ссылкой на главу научного центра безопасности дорожного движения Дмитрия Митрошина передает
«Мы ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс», — сказал он.
При этом Митрошин отметил, что временный запрет каснется только МВД. Он подчеркнул, что ведомство не готово гарантировать, что изменения не смогут ввести Минтранс или правительство.