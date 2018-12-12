Бывшего мэра Рязани Провоторова признали банкротом

Бывшего мэра Рязани Федора Провоторова признали банкротом. Об этом сообщил Арбитражный суд Москвы.
В общей сложности Провоторов
На момент рассмотрения дела долг Провоторова составил 9 млн 196 тыс 424 рубля.
Теперь кредиторы продадут оставшееся имущество экс-мэра.
Провоторову назначили финансового управляющего.
Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета должника назначили на 29 мая 2019 года.
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение месяца.
Напомним, дело о банкротстве экс-мэра
Справка
Провоторов с 2006 по 2008 годы возглавлял администрацию Рязани, а с 2008-го по 2012-й был председателем гордумы. В 2012-м уехал в Касимов, где до осени 2017-го также возглавлял городскую думу.