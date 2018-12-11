Выпавшая из окна жительница Рязанской области скончалась

Светлана Алешина, выпавшая из окна в Сасове, скончалась в больнице. Об этом пишет ИД «
Женщина с тяжелыми травмами находилась в реанимации Рязанской ОКБ.
1 ноября женщина по неосторожности
Ей
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В рамках рабочей поездки Игорь Маковский осмотрел энергообъекты региона.