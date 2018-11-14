Выпавшей из окна жительнице Сасова начали собирать деньги на лечение

Выпавшей из окна Светлане Алешиной из Сасова начали собирать деньги на лечение. За помощью обратилась ее сестра Ирина Малышева, сообщает издательство «
1 ноября женщина по неосторожности
«Я просто не знаю, как мне быть. Болен отец онкологией, лежит в ОКБ в Рязани. Теперь сестру туда
Как отметила сестра пострадавшей, список лекарств и реабилитационных средств растет.
«Не знаю, куда бежать, помочь не кому, — заключила она. — У меня самой четверо детей. Вот на последние 7 000 купила лекарства».
Телефон для связи с Ириной Малышевой:
Номер карты в Сбербанке, куда можно перечислить средства, 2202 2021 7506 2516.