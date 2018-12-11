На базе Рязанского училища ВДВ появится центр «Патриот»

Николай Любимов поддержал предложение открыть центр «Патриот» на базе Рязанского училища ВДВ. Об этом сообщил
Во вторник, 11 декабря, на заседании подвели итоги
Начальник учебного заведения поблагодарил губернатора и вице-губернатора за поддержку при проведении юбилея. К 90-летию создания воздушно-десантных войск, которое отмечается в 2019 году, Алексей Рагозин предложил открыть на базе вуза военно-патриотический центр «Патриот».
Идею поддержал Николай Любимов.
Губернатор отметил, что благоустройство территории училища, новые объекты станут хорошей базой для создания центра «Патриот», который будет интересен и взрослым и детям.
Его планируют включить в туристические маршруты.
«Новые музейные объекты имеют очень достойное качество, и не уступают тем, которые находятся в парке „Патриот“ в Москве. Это дополнительный повод для гордости. Нам надо все это совместно развивать. Хотелось бы, чтобы центр стал основной площадкой патриотического воспитания в регионе, точкой притяжения гостей области», — подчеркнул глава региона. Он поручил создать план по созданию центра «Патриот».