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19:19, 11 декабря 2018 2 130
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На базе Рязанского училища ВДВ появится центр «Патриот»

На базе Рязанского училища ВДВ появится центр «Патриот»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Николай Любимов поддержал предложение открыть центр «Патриот» на базе Рязанского училища ВДВ. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Во вторник, 11 декабря, на заседании подвели итоги празднования 100-летия Рязанского гаврдейскго училища ВДВ.

Начальник учебного заведения поблагодарил губернатора и вице-губернатора за поддержку при проведении юбилея. К 90-летию создания воздушно-десантных войск, которое отмечается в 2019 году, Алексей Рагозин предложил открыть на базе вуза военно-патриотический центр «Патриот».

Идею поддержал Николай Любимов.

Губернатор отметил, что благоустройство территории училища, новые объекты станут хорошей базой для создания центра «Патриот», который будет интересен и взрослым и детям.

Его планируют включить в туристические маршруты.

«Новые музейные объекты имеют очень достойное качество, и не уступают тем, которые находятся в парке „Патриот“ в Москве. Это дополнительный повод для гордости. Нам надо все это совместно развивать. Хотелось бы, чтобы центр стал основной площадкой патриотического воспитания в регионе, точкой притяжения гостей области», — подчеркнул глава региона. Он поручил создать план по созданию центра «Патриот».


© RZN.info

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