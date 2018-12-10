В Рязани Год театра откроют документальным фильмом

В среду, 13 декабря, в Рязани откроют год театра. О программе торжеств рассказали на пресс-конференции в понедельник, 10 декабря.
Открыл встречу с журналистами губернатор Николай Любимов. Он призвал всех рязанцев посещать театры.
«Уверен, что людям будет что посмотреть в наших театрах с их богатыми традициями. У каждого из четырех есть своя атмосфера, свой стиль. Они будут развиваться не только в художественном плане, но и финансово», — отметил Любимов.
По словам министра культуры и туризма региона Виталия Попова, программа второго «
Открытию посвятят театральный марафон — каждый из них представит премьерные спектакли текущего сезона. В рязанском ТЮЗе покажут спектакль «Господа Головлевы. Маменька», в театре драмы сезон начнется с — «Вишневого сада». Театр кукол порадует рязанцев спектаклем «Женитьба», а в музыкальном театре поставят «
Кроме того, в фойе каждого из них покажут документальный фильм, посвященный 80-летию регионального отделения Союза театральных детей, показ которого позже пройдет по телевидению.