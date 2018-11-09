В России предложили создать индивидуальную программу техосмотров

Российский оператор системы электронных паспортов технических средств — АО «Электронный паспорт» — разрабатывает систему для создания индивидуальных программ техосмотров, пишет «
Директор департамента научно-технической деятельности «Электронного паспорта» Борис Ионов пояснил, что программу сформируют на основе характеристик автомобиля, особенностей его эксплуатации, страховых случаях и ДТП. На основе этого анализа техосмотр могут проводить реже или чаще и тщательнее. Отмечается, что наихудший сценарий — это введение ограничений на эксплуатацию машины и «даже запрет на эксплуатацию».
Сейчас автомобили возрастом до трех лет техосмотр не проходят, а машины возрастом от трех до семи лет — раз в два года, затем ежегодно.
Автобусы, такси и некоторые типы грузовиков проходят технический осмотр каждые шесть месяцев.