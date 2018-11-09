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10:18, 9 ноября 2018 238
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В России предложили создать индивидуальную программу техосмотров

В России предложили создать индивидуальную программу техосмотров

Фото: Pixabay.com

Российский оператор системы электронных паспортов технических средств — АО «Электронный паспорт» — разрабатывает систему для создания индивидуальных программ техосмотров, пишет «Коммерсантъ».

Директор департамента научно-технической деятельности «Электронного паспорта» Борис Ионов пояснил, что программу сформируют на основе характеристик автомобиля, особенностей его эксплуатации, страховых случаях и ДТП. На основе этого анализа техосмотр могут проводить реже или чаще и тщательнее. Отмечается, что наихудший сценарий — это введение ограничений на эксплуатацию машины и «даже запрет на эксплуатацию».

Сейчас автомобили возрастом до трех лет техосмотр не проходят, а машины возрастом от трех до семи лет — раз в два года, затем ежегодно.

Автобусы, такси и некоторые типы грузовиков проходят технический осмотр каждые шесть месяцев.


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