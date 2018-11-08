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14:09, 8 ноября 2018 329
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В Госдуму внесли законопроект об охране школ Росгвардией

В Госдуму внесли законопроект об охране школ Росгвардией

В Госдуму внесли законопроект об охране школ Росгвардией. Поправки в ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» предлагается внести для того, чтобы избежать участившихся несчастных случаев в школах и техникумах, передает RT.

По словам члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергея Вострецова, «система обеспечения безопасности обучающихся и педагогов во многом не соответствует новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что только в 2018 году произошло несколько нападений на общеобразовательные учреждения, к которым оказались не готовы существующие системы безопасности.

Напомним, 17 октября в Керчи студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу по учащимся и преподавателям.

Погиб 21 человек. Еще 72 человека пострадали.


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