В Госдуму внесли законопроект об охране школ Росгвардией. Поправки в ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» предлагается внести для того, чтобы избежать участившихся несчастных случаев в школах и техникумах, передает
По словам члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергея Вострецова, «система обеспечения безопасности обучающихся и педагогов во многом не соответствует новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество».
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что только в 2018 году произошло несколько нападений на общеобразовательные учреждения, к которым оказались не готовы существующие системы безопасности.
Напомним, 17 октября в Керчи студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков
Погиб 21 человек. Еще 72 человека пострадали.