Сидевшего на краю окна рязанца увезли в полицию. Видео

Рязанца, сидевшего на краю окна в доме №2 по Солотчинскому шоссе, увезли в полицию.
По словам местного жителя, мужчина оказался строителем, которому сдали на сутки квартиру. Он вылез на подоконник кухни и сел на карниз.
«Сначала он выкинул сумку, а потом потребовал позвать бригадира. К нему поднялись пожарные и полицейские. Он вернулся в квартиру, открыл дверь и впустил их. Около получаса они беседовали, после мужчину увезли», — поделился очевидец.
Как рассказал собеседник, хозяев этой квартиры они не видели.
Работники заправки, которая находится рядом с домом, где произошел инцидент, отметили, что мужчина был пьян и «вылез поприкалываться, а окно заперли изнутри». Строителю пришлось привязать себя к ручке окна.
Напомним, рязанцы