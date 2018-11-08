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12:44, 8 ноября 2018 1 160
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Сидевшего на краю окна рязанца увезли в полицию. Видео

Сидевшего на краю окна рязанца увезли в полицию. Видео

Рязанца, сидевшего на краю окна в доме №2 по Солотчинскому шоссе, увезли в полицию.

По словам местного жителя, мужчина оказался строителем, которому сдали на сутки квартиру. Он вылез на подоконник кухни и сел на карниз.

«Сначала он выкинул сумку, а потом потребовал позвать бригадира. К нему поднялись пожарные и полицейские. Он вернулся в квартиру, открыл дверь и впустил их. Около получаса они беседовали, после мужчину увезли», — поделился очевидец.

Как рассказал собеседник, хозяев этой квартиры они не видели.

Работники заправки, которая находится рядом с домом, где произошел инцидент, отметили, что мужчина был пьян и «вылез поприкалываться, а окно заперли изнутри». Строителю пришлось привязать себя к ручке окна.

Напомним, рязанцы обратились в экстренные службы из-за этого мужчины.


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