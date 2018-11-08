Рязанцы обратились в экстренные службы из-за стоявшего на краю балкона мужчины.
По предварительной информации, примерно в 10:40 четверга, 8 ноября, от жителей дома №2 по Солотчинскому шоссе поступило сообщение о мужчине, который находился на балконе восьмого этажа.
На место выехали два пожарных расчета и полиция, также для оказания психологической помощи прибыл экипаж скорой помощи.
В ведомстве отметили, что сейчас сотрудники пытаются попасть в квартиру.
Ранее в соцсети появилось фото с места происшествия.