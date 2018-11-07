Студенты семинарии помогли строительству храма Василия Рязанского

Студенты православной семинарии помогли строительству храма Василия Рязанского. Об этом сообщил
«Уже сейчас летопись будущего храма украшается значимыми моментами, такими, как единодушное участие в строительстве многих и многих рязанцев разных возрастов и специальностей», — говорится в сообщении.
В апреле залили своды нижнего храма. В августе рабочие
Напомним, храм строится в Дашково-Песочне рядом с Крестовоздвиженской церковью. Он будет двадцатиэтажным: его высота (с семиметровым крестом на куполе)