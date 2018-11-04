В Путятинском районе восстановили газоснабжение после взрыва. Об этом в воскреснье, 4 октября, со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ передает
К полудню завершили земляные работы на аварийном участке газопровода. В 12:05 газораспределительная станция «Унгор» заработала от передвижной установки. Восстановительные работы планируют завершить к вечеру понедельника.
Газа
Напомним, в субботу, 3 ноября, около 18:00 в четырех километрах юго-восточнее населенного пункта Унгор Путятинского района
Никто