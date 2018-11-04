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16:01, 4 ноября 2018 327
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В Путятинском районе восстановили газоснабжение после взрыва

В Путятинском районе восстановили газоснабжение после взрыва

Фото: Издательство «Пресса»

В Путятинском районе восстановили газоснабжение после взрыва. Об этом в воскреснье, 4 октября, со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ передает ТАСС.

К полудню завершили земляные работы на аварийном участке газопровода. В 12:05 газораспределительная станция «Унгор» заработала от передвижной установки. Восстановительные работы планируют завершить к вечеру понедельника.

Газа не было у 75 потребителей.

Напомним, в субботу, 3 ноября, около 18:00 в четырех километрах юго-восточнее населенного пункта Унгор Путятинского района произошел разрыв газопровода, после — взрыв газа и пожар. Зарево видели в нескольких районах.

Никто не пострадал.


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