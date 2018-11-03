Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:13, 3 ноября 2018 2 548
 0    0

В МЧС рассказали подробности о пожаре при прорыве газопровода в Рязанской области

В МЧС рассказали подробности о пожаре при прорыве газопровода в Рязанской области

В МЧС рассказали подробности о пожаре при прорыве газопровода в Рязанской области. Сообщение опубликовали на сайте регионального ведомства.

Информация о прорыве магистрального газопровода вблизи села Унгор поступила в субботу, 3 ноября, в 17:55. На место происшествия выехали десять единиц техники и 24 человека личного состава.

Отмечается, что никто не пострадал, угрозы населенным пунктам нет.

Как передает ТАСС, пожар не повлиял на газоснабжение жилых домов и предприятий региона.

«На жизнедеятельность региона пожар не влияет, отключений домов и предприятий нет. Ликвидацию пожара проведут путем перекрытия задвижек, затем специальные службы приступят к ремонту на месте порыва», — говорится в сообщении.

Напомним, о ЧП в Путятинском районе сообщили очевидцы в соцсетях.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
19:13, 3 ноября 2018
В МЧС рассказали подробности о пожаре при прорыве газопровода в Рязанской области
18:39, 3 ноября 2018
В Рязанской области загорелся газопровод — соцсети
18:11, 3 ноября 2018
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
16:03, 3 ноября 2018
В Сасове из окна выпала девушка
13:53, 3 ноября 2018
Под Рязанью загорелся жилой дом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Новый пакет законодательных инициатив позволит решить наиболее острые вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 618
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
11:27, 21 октября 2018 22 865
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
17:44, 28 октября 2018 19 198
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 13
21:03, 31 октября 2018 17 994
В Рязани выбрали участниц «Топ-модель России 2018». Фото 5
10:30, 25 октября 2018 17 196
В рязанской спортшколе подросток умер на глазах у тренера. Подробности
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум