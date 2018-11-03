В МЧС рассказали подробности о пожаре при прорыве газопровода в Рязанской области. Сообщение опубликовали на
Информация о прорыве магистрального газопровода вблизи села Унгор поступила в субботу, 3 ноября, в 17:55. На место происшествия выехали десять единиц техники и 24 человека личного состава.
Отмечается, что никто не пострадал, угрозы населенным пунктам нет.
Как передает
«На жизнедеятельность региона пожар не влияет, отключений домов и предприятий нет. Ликвидацию пожара проведут путем перекрытия задвижек, затем специальные службы приступят к ремонту на месте порыва», — говорится в сообщении.
Напомним, о ЧП в Путятинском районе