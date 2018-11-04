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12:41, 4 ноября 2018 408
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На следующей неделе в Рязанской области ожидается солнечная погода. Прогноз

На следующей неделе в Рязанской области ожидается солнечная погода. Прогноз

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Следующая неделя в Рязанской области будет солнечной. Прогноз на семь дней опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В ночь на понедельник, 5 ноября, ожидается до +1 градуса. Днем +7 градусов.

Ночью во вторник, среду, четверг и пятницу синоптики пообещали нулевую температуру. Днем с понедельника по среду термометры покажут не больше +7 градусов. В четверг будет теплее на один градус.

К выходным в регион придет похолодание. В пятницу дневная температура опустится до +4 градусов. Ночью ожидается до -4 градусов, а днем в субботу, 10 ноября, ноль градусов.

Всю неделю синоптики обещают солнечную погоду, без осадков.


© RZN.info

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