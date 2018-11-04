На следующей неделе в Рязанской области ожидается солнечная погода. Прогноз

Следующая неделя в Рязанской области будет солнечной. Прогноз на семь дней опубликован на
В ночь на понедельник, 5 ноября, ожидается до +1 градуса. Днем +7 градусов.
Ночью во вторник, среду, четверг и пятницу синоптики пообещали нулевую температуру. Днем с понедельника по среду термометры покажут не больше +7 градусов. В четверг будет теплее на один градус.
К выходным в регион придет похолодание. В пятницу дневная температура опустится до +4 градусов. Ночью ожидается до -4 градусов, а днем в субботу, 10 ноября, ноль градусов.
Всю неделю синоптики обещают солнечную погоду, без осадков.