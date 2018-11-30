В Шереметьево прервали взлет самолета из-за человека на полосе

В пятницу, 30 ноября, в Шереметьево прервали взлет самолета из-за человека на взлетно-посадочной полосе. Мужчину задержали. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА «
Как отметил Telegram канал
Однако диспетчер увидел на поле человека. Из-за него пришлось прервать взлет.
Напомним, на прошлой неделе в аэропорту взлетающий самолет насмерть сбил человека на полосе. Позднее стало известно, что погибший — гражданин Армении.
СК
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