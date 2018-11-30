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13:28, 30 ноября 2018 486
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В Шереметьево прервали взлет самолета из-за человека на полосе

В Шереметьево прервали взлет самолета из-за человека на полосе

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 30 ноября, в Шереметьево прервали взлет самолета из-за человека на взлетно-посадочной полосе. Мужчину задержали. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА «Новости».

Как отметил Telegram канал Mash, пилоты «Аэрофлота» готовились к вылету в Сочи, самолет уже разгонялся.

Однако диспетчер увидел на поле человека. Из-за него пришлось прервать взлет.

Напомним, на прошлой неделе в аэропорту взлетающий самолет насмерть сбил человека на полосе. Позднее стало известно, что погибший — гражданин Армении.

СК опубликовал видео с места смертельного инцидента.

Пассажирский Boeing 737 получил механические повреждения, его отстранили от полетов.


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