В Шереметьеве опровергли информацию о постороннем на взлетной полосе. В пресс-службе сообщили, что взлет пассажирского самолета приостановили из-за рабочего аэропорта, передает «
«Непосредственно на взлетно-посадочной полосе посторонних лиц и несанкционированных передвижений не было», — говорится в сообщении.
Во время плановых работ, связанных с реконструкцией аэропорта, работник строительно-подрядной организации в светоотражающем жилете, «осуществил передвижение бегом» в зоне строительных работ.
Напомним, пассажирский «Боинг», который готовился к вылету в Сочи,
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