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17:48, 30 ноября 2018 429
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В Шереметьеве опровергли информацию о постороннем на взлетной полосе

В Шереметьеве опровергли информацию о постороннем на взлетной полосе

В Шереметьеве опровергли информацию о постороннем на взлетной полосе. В пресс-службе сообщили, что взлет пассажирского самолета приостановили из-за рабочего аэропорта, передает «Интерфакс».

«Непосредственно на взлетно-посадочной полосе посторонних лиц и несанкционированных передвижений не было», — говорится в сообщении.

Во время плановых работ, связанных с реконструкцией аэропорта, работник строительно-подрядной организации в светоотражающем жилете, «осуществил передвижение бегом» в зоне строительных работ.

Напомним, пассажирский «Боинг», который готовился к вылету в Сочи, прервал взлет из-за сообщения о том, что на взлетно-посадочной полосе несанкционированно оказался человек.

Ранее в «Шереметьеве» самолет насмерть сбил человека на полосе.


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