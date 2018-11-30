Украина ограничила въезд россиянам мужского пола от 16 до 60 лет. Об этом заявил руководитель государственной пограничной службы страны Петр Цигикал, пишут «
Он отметил, что для граждан Украины никаких ограничений нет.
По его словам, россиян, которые едут на Украину по «гуманитарным» причинам — например, на похороны, — пограничники пропускают.
Как написал украинский президент Петр Порошенко в
«Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году», — написал Порошенко.
Отметим, что с 1 января 2018 года Украина ввела новые правила пересечения границы для граждан России.
Для этого нужно заполнить электронную анкету на сайте украинского МИД и указать личные данные, цель въезда и населенные пункты посещения.
Виза для въезда на Украину россиянам по-прежнему не нужна.
Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.