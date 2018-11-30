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11:19, 30 ноября 2018 1 913
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Украина ограничила въезд россиянам мужского пола 1

Украина ограничила въезд россиянам мужского пола

Украина ограничила въезд россиянам мужского пола от 16 до 60 лет. Об этом заявил руководитель государственной пограничной службы страны Петр Цигикал, пишут «Ведомости».

Он отметил, что для граждан Украины никаких ограничений нет.

По его словам, россиян, которые едут на Украину по «гуманитарным» причинам — например, на похороны, — пограничники пропускают.

Как написал украинский президент Петр Порошенко в Twitter, меру приняли, чтобы не допустить формирование на Украине «частных армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных Сил России».

«Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году», — написал Порошенко.

Отметим, что с 1 января 2018 года Украина ввела новые правила пересечения границы для граждан России.

Для этого нужно заполнить электронную анкету на сайте украинского МИД и указать личные данные, цель въезда и населенные пункты посещения.

Виза для въезда на Украину россиянам по-прежнему не нужна.


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