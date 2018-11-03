После ремонта теплотрассы коммунальщики оставили на обочинах в Песочне кучи земли

После ремонта теплотрассы на улице Новоселов коммунальщики оставили кучи земли на обочинах. Местные жители рассказали, что грязь рабочие «забыли на газонах» еще в конце октября.
«Проезжую часть-то коммунальщики заделали после ремонта, а на газонах и обочинах ничего не убрали за собой. Возле дома яму не засыпали до конца и теперь тут грязь и эта безобразная куча», — отметили очевидцы.
Помимо этого, местные жители рассказали, что во время ремонта не были выставлены соответствующие знаки объезда. В вечерний «час пик» водители