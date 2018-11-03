Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:00, 3 ноября 2018 702
 0    0

Газон жилого дома в Песочне превратили в проезжую часть. Фото

Газон жилого дома в Песочне превратили в проезжую часть. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В редакцию RZN.info обратилась жительница дома №8 по улице Тимуровцев. Татьяна рассказала, что в последнее время двор и территория возле ее многоэтажки превратилась в проезжую часть.

На углу улиц Тимуровцев и Новоселов, где раньше был тротуар, ездят машины и паркуются под окнами.

«Я уже не знаю, что делать. Надоело жить в этой грязи. Люди это свинство уже считают за норму. И машины под окнами, и мусор от них, и в итоге — грязь вместо тротуара. Это хорошо, что сейчас подморозило и можно ходить, а вчера тут можно было смело пройти только в резиновых сапогах», — рассказала женщина.

Место, которое изначально было тротуаром, машины отвоевали у пешеходов. Теперь рязанцы вынуждены переходить проезжую часть в неположенном для этого месте.

«Мало того, на тротуаре, который превратился в месиво, перед моими глазами поскользнулся пожилой мужчина и упал лицом в грязь. Люди, что были возле магазина, помогли ему подняться», — отметила женщина.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
13:00, 3 ноября 2018
Газон жилого дома в Песочне превратили в проезжую часть. Фото
17:21, 2 ноября 2018
Из-за митинга в среду перекроют центр Рязани. Изменение движения транспорта 5
16:58, 2 ноября 2018
Знак «Шипы» на автомобилях потерял актуальность — МВД 5
16:24, 2 ноября 2018
В выходные автоинспекторы проследят за водителями у пешеходных переходов
15:51, 2 ноября 2018
Московский метрополитен объявил об изменении билетной системы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Новый пакет законодательных инициатив позволит решить наиболее острые вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 582
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
16:15, 20 октября 2018 22 993
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 6
11:27, 21 октября 2018 22 833
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
17:00, 20 октября 2018 19 624
Две рязанки подрались в автобусе
17:44, 28 октября 2018 19 169
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 13
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум