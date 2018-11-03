Газон жилого дома в Песочне превратили в проезжую часть. Фото

В редакцию RZN.info обратилась жительница дома №8 по улице Тимуровцев. Татьяна рассказала, что в последнее время двор и территория возле ее многоэтажки превратилась в проезжую часть.
На углу улиц Тимуровцев и Новоселов, где раньше был тротуар, ездят машины и паркуются под окнами.
«Я уже не знаю, что делать. Надоело жить в этой грязи. Люди это свинство уже считают за норму. И машины под окнами, и мусор от них, и в итоге — грязь вместо тротуара. Это хорошо, что сейчас подморозило и можно ходить, а вчера тут можно было смело пройти только в резиновых сапогах», — рассказала женщина.
Место, которое изначально было тротуаром, машины отвоевали у пешеходов. Теперь рязанцы вынуждены переходить проезжую часть в неположенном для этого месте.
«Мало того, на тротуаре, который превратился в месиво, перед моими глазами поскользнулся пожилой мужчина и упал лицом в грязь. Люди, что были возле магазина, помогли ему подняться», — отметила женщина.