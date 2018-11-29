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10:20, 29 ноября 2018 1 543
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В Госдуме предложили вернуть комнаты для курения в аэропорты и на вокзалы

В Госдуме предложили вернуть комнаты для курения в аэропорты и на вокзалы

Фото: Pixabay.com

Первый заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов («Единая Россия») считает необходимым вернуть комнаты для курения в аэропорты и на вокзалы, передает РИА «Новости».

По мнению депутата, этот запрет не снизит число курильщиков.

«Мне вообще непонятна эта позиция Минздрава. Это же отдельная комната, если люди курят, то пусть там и курят. Из-за того, что такой комнаты нет, они же не бросят курить», — сказал Ефимов.

Как отметил депутат, надо поднять цены на сигареты и «воспитывать молодежь с детства, чтобы не курили, занимались спортом, вели здоровый образ жизни».

Напомним, курение в ряде общественных мест запретили в 2013 году. В конце 2017 года в Госдуму внесли законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения. Автор (депутат от «Единой России» Сергей Боярский) сделал это, но комитет решение по обновленной редакции еще не принял.


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