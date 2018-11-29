Спецпроект RZN.info обсудили на научной конференции

Спецпроект «
О содержании веб-публикации, удобстве пользования ее дизайном, простоте доступа к ней с помощью поисковых систем рассказал рязанский журналист Владимир Фролов. На большом экране собравшимся в это время демонстрировались интернет-страницы проекта.
Замдиректора областной библиотеки Надежда Чернова, возглавлявшая краеведческую секцию, заметила, что такая форма подачи информации «может привлечь свою аудиторию». Собравшиеся согласились, что собранная информация и фотоматериалы могут помочь школьникам и студентам в составлении и оформлении рефератов, сборе информации для ответов на уроках литературы.