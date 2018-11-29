Владимир Путин упростил получение льгот по оплате ЖКХ. Соответствующий закон, подписанный президентом, опубликовали на
Теперь россиянам не нужно доказывать отсутствие долгов за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий и компенсаций. После принятия закона факт существования долга будет выявляться на основании постановления суда, вступившего в законную силу.
При этом россиянам не надо будет предъявлять документы, которые подтверждают существование подобного решения суда.
Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.