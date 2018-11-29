Путин разрешил россиянам не доказывать отсутствие долгов за ЖКХ

Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность россиян доказывать отсутствие у них долгов за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий и компенсаций. Документ опубликовали на
После принятия закона факт существования долга будут выявлять на основании постановления суда, вступившего в законную силу. При этом от россиян не потребуют предъявлять документы, которые подтверждают существование подобного решения суда.
Информацию о судебных актах по долгам будут брать в системе ГИС ЖКХ.
Напомним, в начале ноября глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин сообщил РИА «Новости», что через пару месяца ассоциация доработает стандарты для поставщиков коммунальных услуг, в результате коллекторам могут отдать для взыскания долгосрочную просрочку. Это составляет примерно 30-50% всех долгов по ЖКХ.