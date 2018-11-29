На здании РГУ имени Есенина установили мемориальную доску Солженицыну

На здании филологического факультета РГУ имени Есенина установили мемориальную доску Александру Солженицыну. Торжественное мероприятие прошло в четверг, 29 ноября.
На открытии памятной таблички присутствовали ректор РГУ Андрей Минаев, декан факультета русской филологии и национальной культуры Кирилл Алексеев, руководитель научно-просветительского центра по изучению наследия Солженицына Александр Сафронов, а также представители администрации и общественности.
«24 года назад в Рязань приезжал Александр Исаевич. Я лично присутствовал на этой встрече. Мне особенно запомнилось интересное общение с мудрым человеком, слова которого, действительно, до сих пор остаются в памяти. В честь его приезда мы сегодня повесили памятную табличку, посвященную писателю, нобелевскому лауреату, который провел здесь часть своей жизни» — отметил Минаев.
Закончилось мероприятие традиционным возложением цветов.
Напомним, в октябре