В Рязани сняли с продажи более 105 тонн спиртосодержащей продукции. Об этом сообщил
Ведомство проверило более 300 объектов, которые занимаются продажами пищевой и непищевой спиртосодержащей продукции. 17 юридических лиц и 137 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей оштрафовали на 1 545 500 рублей.
За выявленные нарушения приостановили деятельность четырех хозяйствующих субъектов, в том числе, одного производителя. Материалы направили для рассмотрения в суды, по которым приняты решения по существу.
В октябре и ноябре 2018 года нашли незамерзающие жидкости для стекол автотранспорта с содержанием метанола выше нормативных. Марки:
- «Патриот» (производитель — ООО «Альянс», город Санкт-Петербург), содержание метанола составило 46,9%, что превышает гигиенические нормативы в 938 раз.
- «ICEDRIVE» (производитель: ООО «Ивента» город Москва), содержание метанола составило 40,3%, что превышает гигиенические нормативы в 806 раз.
Продукцию изъяли в объеме 6900 литров.
Отмечается, что в Рязанской области на 40% снизилось число отравлений спиртосодержащими жидкостями.