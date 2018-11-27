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9:17, 27 ноября 2018 773
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Установлены личности погибших в аварии в Скопинском районе

Установлены личности погибших в аварии в Скопинском районе

Федеральное агентство новостей сообщает, что установлены личности погибших в аварии в Скопинском районе. Это женщины 1985 и 1996 года рождения, а также мужчина 1997 года рождения.

Напомним, понедельник, 26 ноября, в 17:00 на 279 километре дороги Р-22 «Каспий» столкнулись ехавший в сторону Тамбова Nissan Almera и Ford Focus. Трое пассажиров первого автомобиля погибли на месте.

Водителей обеих машин, а также двух пассажиров Ford Focus госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет обстоятельства аварии.


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