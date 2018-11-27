Установлены личности погибших в аварии в Скопинском районе

Федеральное агентство новостей
Напомним, понедельник, 26 ноября, в 17:00 на 279 километре дороги Р-22 «Каспий»
Водителей обеих машин, а также двух пассажиров Ford Focus госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело. Полиция
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Федеральное агентство новостей
Напомним, понедельник, 26 ноября, в 17:00 на 279 километре дороги Р-22 «Каспий»
Водителей обеих машин, а также двух пассажиров Ford Focus госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело. Полиция
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