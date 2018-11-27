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10:48, 27 ноября 2018 2 026
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Появились фотографии с места смертельной аварии в Скопинском районе

Появились фотографии с места смертельной аварии в Скопинском районе

Фото: УМВД по Рязанской области

Появились фотографии с места смертельной аварии в Скопинском районе. Их обнародовала пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в понедельник, 26 ноября, в 16:55. На 279 километре дороги Р-22 «Каспий» 26-летний житель Волгоградской области за рулем автомобиля Nissan Almera при обгоне столкнулся с Ford Focus, под управлением 38-летнего жителя Саратовской области.

Пассажиры автомобиля Nissan — 22-летняя девушка, 21-летний мужчина и 33-летняя женщина погибли на месте происшествия. Водитель «Ниссана», а также два пассажира «Форда» — 38-летний мужчина и 34-летняя женщина госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.


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