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10:33, 27 ноября 2018 1 687
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Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино

Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино

Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино. Специалисты дали рекомендации по оптимальным условиям его хранения и рассказали, как правильно читать этикетку.

Согласно законодательству, сортовым вином можно считаться то, в котором не менее 85% одного сорта винограда. Производитель указывает сорт винограда на маркировке бутылки.

Отмечается, что у каждого сорта есть свои вкусовые и ароматические нюансы. Так, в аромате Каберне Совиньон доминирует тон черной смородины и паслена, в Мерло — вишня, красные фрукты и ягоды. Пино Нуар отличается широкой гаммой фруктовых и ягодных оттенков, а Совиньон Блан — оттенками крыжовника и листа смородины.

«Шардоне многолик — от зеленого яблока до тропических фруктов и сливочных нот в выдержанных винах. Рислинг, как и Пино Нуар, сорт прохладного климата и может быть очень легким, цветочным, а под жарким солнцем дает больше фруктов и так называемые петрольные тона», — говорится в сообщении.

Купажными винами называют те, которые произведены из нескольких сортов винограда. Слово «терруар» на этикетке означает, виноград для этого вина вырос в особых почвенно-климатических условиях, благоприятных для развития лозы. Вина в зависимости от содержания сахара делятся на сухие, полусухие, полусладкие и сладкие. Для игристых вин выделяются «очень сухие» категории «брют» и «экстра-брют».

«Считается, что вино в процессе выдержки становится только лучше. Это верно далеко не для всех вин», — рассказали эксперты, уточняя, что лучше всего хранить бутылки лежа, чтобы вино омывало пробку, и та не рассыхалась. Комфортная температура — 11-12 градусов для белых вин, чуть выше для красных.


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