На Лыбедском бульваре появятся офисные здания, кафе с мансардой и прокат. Проект планировки территории улицы Право-Лыбедской в районе дома № 36 опубликовали во вторник, 27 ноября.
Инициатор ООО «Лаборатория «Элит-Статус» планирует построить на участке пять общественно-торговых зданий разной этажности (1-3), у каждого из которых будет разный фасад.
В зданиях расположатся: торговая площадь, кафе на 60 человек с мансардой, офисные помещения, подземный паркинг на 70 машино-мест и прокат для семейного отдыха.
Отметим, что сейчас на участке находится двухэтажный жилой дом дореволюционной постройки, который намерены снести.
Проект обсудят на публичных слушаниях 19 декабря в офисном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:00.