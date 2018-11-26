Пассажиры оценили обновленный дизайн плацкартных вагонов

Большинству пассажиров понравился
Посетители могли посидеть и полежать в макете плацкарта, который был представлен в натуральную величину. Также желающие оставили свои отзывы.
В опросе поучаствовали около двух тысяч человек, посетивших стенд.
64% опрошенных очень понравился новый плацкарт, 26% - понравился, удовлетворительно ответили 6%, не понравилось — 4%.
Дизайн понравился 95%, комфорт — 83%, надежность — 86%, не понравилось — 5%, 17% и 14% соответственно.
Посетители предложили увеличить место для багажа, добавить место для хранения мелких предметов, защиту розеток от детей, и добавить дополнительную ручку для подъема на верхнюю полку.
Предложения рассмотрит РЖД.