Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:45, 26 ноября 2018 918
 0    0

Пассажиры оценили обновленный дизайн плацкартных вагонов

Пассажиры оценили обновленный дизайн плацкартных вагонов

Большинству пассажиров понравился обновленный плацкартный вагон. Концепт показали на выставке «Транспорт России» в Москве на прошлой неделе, передает РИА «Новости».

Посетители могли посидеть и полежать в макете плацкарта, который был представлен в натуральную величину. Также желающие оставили свои отзывы.

В опросе поучаствовали около двух тысяч человек, посетивших стенд.

64% опрошенных очень понравился новый плацкарт, 26% - понравился, удовлетворительно ответили 6%, не понравилось — 4%.

Дизайн понравился 95%, комфорт — 83%, надежность — 86%, не понравилось — 5%, 17% и 14% соответственно.

Посетители предложили увеличить место для багажа, добавить место для хранения мелких предметов, защиту розеток от детей, и добавить дополнительную ручку для подъема на верхнюю полку.

Предложения рассмотрит РЖД.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:30, 26 ноября 2018
Специалисты «Рязаньэнерго» поучаствовали в федеральном проекте профориентации «Билет в будущее»
15:18, 26 ноября 2018
В строящейся БСМП начали отделку главного корпуса. Фото
15:04, 26 ноября 2018
Спасший семью на пожаре мальчик получил российское гражданство
15:01, 26 ноября 2018
Любимов и Макаров посетили стройплощадку новой БСМП
14:51, 26 ноября 2018
Школьники закрасили рекламу наркотиков в трех районах Рязани 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Кто остановит «дизельных бутлегеров»? Криминальный топливный бизнес набирает обороты в нескольких регионах

Кто остановит «дизельных бутлегеров»? Криминальный топливный бизнес набирает обороты в нескольких регионах 3

Доходят ли дела до суда и получают ли топливные воры реальное наказание?

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 17 ноября 2018 24 781
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
14:43, 13 ноября 2018 23 389
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
14:22, 22 ноября 2018 21 083
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
17:54, 25 ноября 2018 20 663
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 4
16:19, 17 ноября 2018 18 513
В Испании изъяли 650 килограммов кокаина
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум