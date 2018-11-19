РЖД показала новые плацкартные вагоны. Они будут более комфортными: с модульными пространствами и современным интерьером, передает РИА «
Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. У каждого места есть похожие на жалюзи плотные шторы, которые можно закрыть и получить полностью огороженное от других пассажиров место.
В вагонах есть электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное освещение. В туалетах — гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук.
Интерьер вагона выполнен в светлых тонах, полки — в серых с красными подголовниками. Столики и перегородки — в цветах светлого дерева.
Новые плацкартные вагоны запустят с 2019 года.
«Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность», — отметили в пресс-службе РЖД.
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