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9:17, 19 ноября 2018 522
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РЖД показала новые плацкартные вагоны

РЖД показала новые плацкартные вагоны

РЖД показала новые плацкартные вагоны. Они будут более комфортными: с модульными пространствами и современным интерьером, передает РИА «Новости».

Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. У каждого места есть похожие на жалюзи плотные шторы, которые можно закрыть и получить полностью огороженное от других пассажиров место.

В вагонах есть электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное освещение. В туалетах — гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук.

Интерьер вагона выполнен в светлых тонах, полки — в серых с красными подголовниками. Столики и перегородки — в цветах светлого дерева.

Новые плацкартные вагоны запустят с 2019 года.

«Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность», — отметили в пресс-службе РЖД.

Фото РИА Новости


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