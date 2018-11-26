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19:50, 26 ноября 2018 211
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Любимов поручил усилить работу по благоустройству двух дворов и ремонту дороги в Песочне

Любимов поручил усилить работу по благоустройству двух дворов и ремонту дороги в Песочне

Николай Любимов возьмет под личный контроль два проблемных объекта, с которыми рязанцы обратились к депутату Госдумы России от Рязанской области Андрею Макарову. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Макаров сообщил губернатору, что на улице Новоселов не благоустроили два двора, на что было выделено 18 млн рублей из бюджета.

Помимо этого, он обратил внимание на строительство дороги в микрорайоне Дашково-Песочня от Васильевского проезда до улицы Песоченской.

Макаров сообщил Любимову, что направит обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в этих вопросах.

«В область приходят огромные средства, которые должны расходоваться эффективно. Нельзя, чтобы люди не доверяли власти из-за халатности отдельных чиновников», — сказал депутат Госдумы.

Любимов подчеркнул, что возьмет решение вопросов под личный контроль. Руководителям министерств глава региона поручил организовать «жесткий контроль за работой на этих объектах».

В ближайшее время губернатор встретится с местными жителями.


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