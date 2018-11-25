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15:19, 25 ноября 2018 1 223
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Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы

Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы

Федеральный канал показал историю о кораблинской семье пенсионеров, которой отключили газ из-за долгов. Сюжет вышел в эфир на телеканале Россия-1 в субботу, 24 ноября.

В сюжете отметили, что коммунальщики без предупреждения выключили газ за неуплату и оставили пожилых людей без отопления.

После смерти жены мужчина обратился в прокуратуру. Он считает, что работники газовой службы «намеренно убили его супругу».

Выяснилось, что прокуратура уже нашла нарушения в работе газовой службы. Ситуацию изучат в региональном следкоме.

Напомним, в Кораблине семье пенсионеров Сергея и Татьяны Николаевских из-за долгов в морозы отключили газ. В доме супругов-инвалидов со 2 ноября стало холодно.10 ноября мужчина оплатил более 65 тысяч рублей долга. В ночь на среду, 14 ноября, скончалась супруга мужчины.

Позже стало известно, что пенсионеру выделили 40 тысяч рублей. Кроме того, неравнодушные жители собрали для Николаевского 94 тысячи рублей.


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