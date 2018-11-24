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10:48, 24 ноября 2018 296
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В Рязани пройдет первый форум волонтеров по проблемам домашних животных

В Рязани пройдет первый форум волонтеров по проблемам домашних животных

В Рязани пройдет первый форум волонтеров «Помогать легко» по проблемам домашних животных, поучаствовать в котором пригласили всех неравнодушных рязанцев. Об этом сообщили в сообществе в соцсети «ВКонтакте».

В программе форума — лекции опытных волонтеров и специалистов по работе с животными, круглые столы для решения насущных проблем.

Гости мероприятия обсудят ситуацию с бездомными животными в Рязани; узнают, как проходят будни волонтеров; получат консультации ветеринара и зоопсихолога. Спикеры расскажут, «о чем мечтают собаки из приюта», «как животные помогают нам быть людьми» и о том, «что на самом деле происходит с бездомными животными в Рязани».

«Каждый участник форума не только унесет домой идеи помощи животным, но и определится, каким образом он сможем внести свой вклад в общее дело», — говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в субботу, 1 декабря, с 13:00 до 18:00 в библиотеке имени Горького (Горьковский зал, 3-й этаж нового корпуса).

Участие бесплатное. Посмотреть программу форума и зарегистрироваться можно по ссылке.


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