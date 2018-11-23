Спасатели проверили лед на рязанских водоемах. Фото

Рязанские спасатели предупредили рыбаков об опасности выхода на лед. Корреспондент RZN.info вместе с сотрудниками МЧС и представителями следственного комитета поучаствовал в рейде, прошедшем в области в пятницу, 23 ноября.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Геннадий Кулешов рассказал, что инспекторы ежедневно патрулируют места отдыха рыбаков.

«Мы проводим разъяснительные беседы с рыбаками и раздаем памятки по правилам безопасного нахождения на льду. Сейчас толщина льда на большинстве водоемов региона оптимальна, но структура льда все еще является небезопасной. Несмотря на это, любители подледной рыбалки выходят на водоемы. Также мы рассказываем о том, что с собой необходимо иметь средства спасения», — отметил Кулешов.

Он сообщил, что безопасным для передвижения человека считается лед, толщиной не менее семи сантиметров. При этом он не должен быть пористым или рыхлым. Кулешов рассказал, что в случае, если человек провалился под лед, бежать к пострадавшему «сломя голову» не нужно.

Он обратил внимание на то, что на берегу водоема разбросано много длинных веток, палок или досок, с помощью чего и можно вытащить человека из воды, аккуратно подползая к нему.

«В таком случае, важно оценить свои силы, чтобы человек не утащил спасающего к себе в прорубь, — порекомендовал Кулешов, и напомнил, что вызвать спасателей можно по телефону 01 и 101.

Старший помощник руководителя областного СУ СКР Анжелика Евдокимова подчеркнула, что особое внимание нужно уделять безопасности детей, выходящих на водоемы и разъяснять им правила поведения на них.