В Шацком районе грузовик задел тягач и лоб в лоб столкнулся с легковушкой

Утром в четверг, 22 ноября, в Шацком районе столкнулись два грузовика и легковушка. ДТП произошло около 5:00 на 385 километре трассы М-5, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, 38-летний рязанец на «МАН» не справился с управлением и выехал на «встречку», где по касательной задел с «МАН» под управлением 32-летнего водителя.
После этого грузовик рязанца лоб в лоб столкнулся с Hyundai Starex под управлением 44-летнего мужчины.
В результате водитель Hyundai и его 45-летний пассажир получили травмы, с которыми их доставили в больницу.