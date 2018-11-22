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17:10, 22 ноября 2018 25
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В Шацком районе грузовик задел тягач и лоб в лоб столкнулся с легковушкой

В Шацком районе грузовик задел тягач и лоб в лоб столкнулся с легковушкой

Фото: УМВД по Рязанской области

Утром в четверг, 22 ноября, в Шацком районе столкнулись два грузовика и легковушка. ДТП произошло около 5:00 на 385 километре трассы М-5, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 38-летний рязанец на «МАН» не справился с управлением и выехал на «встречку», где по касательной задел с «МАН» под управлением 32-летнего водителя.

После этого грузовик рязанца лоб в лоб столкнулся с Hyundai Starex под управлением 44-летнего мужчины.

В результате водитель Hyundai и его 45-летний пассажир получили травмы, с которыми их доставили в больницу.


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