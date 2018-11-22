Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство

В четверг, 22 ноября, рязанские парикмахеры и визажисты посоревновались в региональном чемпионате. Они представили классические и модные стрижки, как мужские, так и женские, вечерние и свадебные прически и боди-арт. Кроме того, зрителям продемонстрировали повседневный и свадебный макияж, а также укладки самых разных форм и размеров.
Участники отметили, что некоторые прически не просто выглядят массивно, но достаточно много весят. Так, одна из девушек носила на голове четырехкилограммовый «корабль».
По словам замминистра промышленности и экономического развития Нины Соломоновой, подобные конкурсы способствуют развитию сервиса в области и дают возможность молодым специалистам «набрать опыта».
В соревновании поучаствовали 50 мастеров. Их судили чемпионы Европы, призеры международных конкурсов, судьи всероссийской категории. Победители поедут на финал чемпионата, который пройдет в следующем году в Москве.