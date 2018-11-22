Госдума приняла закон о заморозке накопительной пенсии до 2021 года, передает РИА «
Пенсионный фонд будет учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из того, что они полностью пойдут на финансирование страховой пенсии. Глава думского комитета Ярослав Нилов отметил, что документ касается тех, кто моложе 1967 года рождения и добровольно подал заявление в Пенсионный фонд о формировании накопительной пенсии.
С 2014 года шесть процентов от зарплаты россиян (отчисления в накопительную часть пенсии) идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане направить их на формирование собственных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета страховой пенсии.